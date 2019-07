München. Breite und sichere Radwege in München und ein Radlring um die Altstadt: Die Initiatoren des Radentscheids München haben mit 160 000 Unterschriften die Grundlage für einen Bürgerentscheid gelegt. Sie übergaben die Stimmen am Donnerstag an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Am 24. Juli müsse der Stadtrat abstimmen, ob er den Forderungen nachkommt. Lehne er ab, komme es spätestens im Herbst zu zwei Bürgerentscheiden. Um die erste Hürde dafür nehmen zu können, hatten die Organisatoren je rund 33 000 Unterschriften sammeln müssen. dpa/nd