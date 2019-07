Bad Kreuznach. Kegeln, Motorradfahren oder Briefe austragen, alles per Gestensteuerung und übertragen auf einen Bildschirm: Senioren in Rheinland-Pfalz können seit Donnerstag ein Jahr lang therapeutische Videospiele testen. Ob Konsolenspiele die körperliche Fitness oder kognitiven Fähigkeiten von Pflegebedürftigen stärken können, soll zunächst in drei Pflegeheimen untersucht werden. Ins Leben gerufen haben das Präventionsprojekt die Krankenkasse Barmer und der Hamburger Spieleentwickler Retro Brain. dpa/nd