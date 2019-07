»Revolution Chemnitz« soll in Berlin Gewaltaktionen geplant haben

Musikszene will Zeichen gegen Rassismus setzen

Chemnitz. Chemnitz hat als erste sächsische Großstadt ein Verbot für die Wasserentnahme aus Bächen und Flüssen verhängt. Wegen der anhaltenden Trockenheit seien die Wasserstände in den Chemnitzer Gewässern derzeitig sehr niedrig, so die Stadt. Ein vollständiges Trockenfallen würde wasserabhängige Pflanzen und Tiere gefährden. Bei Verstößen gegen das Verbot drohen Bußgelder bis zu 50 000 Euro. dpa/nd

