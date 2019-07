Markus Höfer (l.) und Lars Junge mit autonomem Rad Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg. Forscherteams der Uni Magdeburg wollen mit millionenschwerer Unterstützung der Europäischen Union intelligente Mobilitätsideen auf Sachsen-Anhalts Straßen testen. Die Spanne reicht von fahrerlosen Kleinbussen, die im Südharz erprobt werden sollen bis hin zu ins Autocockpit funkenden Ampeln in Halle und selbstfahrenden Lastenfahrrädern in Magdeburg. Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) übergab am Mittwoch vier Schecks für verschiedene Vorhaben in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Sachsen-Anhalt werde zum Vorreiter bei der wissenschaftlichen Erprobung von Mobilitätslösungen für die Zukunft, sagte er. Das meiste Geld gibt es für die Idee, Fahrräder au...