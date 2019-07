Bielefeld. Im Fall des mutmaßlichen vielfachen Kindesmissbrauchs in Lügde gibt es einen weiteren Verdächtigen. Gegen einen 57-jährigen Mann aus Steinheim bei Höxter wurde ein Verfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs eingeleitet, wie die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold am Donnerstag mitteilten. Der Mann, der eine eigene Parzelle auf dem Campingplatz in Lügde besitzt, sei erst jetzt durch die Vernehmung eines minderjährigen Opfers in den Fokus der Ermittlungskommission geraten.

Damit erhöht sich die Zahl der mutmaßlichen Täter auf vier...