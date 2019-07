Für Laura Ludwig (r.) und Margareta Kozuch ist die WM schon wieder vorbei. Foto: dpa/Axel Heimken

Das Versprechen gab die gestürzte Weltmeisterin gleich nach dem bitteren K.o. am Hamburger Beach ab. Die Fans werden im Kampf um einen Olympiastartplatz 2020 weiter »zwei blonde Damen« erleben, die sich den Hintern »aufreißen«, verkündete Laura Ludwig und ergänzte: »Mein Herz brennt.«

Allerdings stahl das schockierende Ausscheiden des deutschen Nationalduos Ludwig und Margareta Kozuch der noch bis Sonntag laufenden Heim-WM im Beachvolleyball die größte Fanattraktion. Und die Art und Weise warf für den Weg nach Tokio einige Fragen auf. »Wir werden es analysieren, woran es gelegen hat, dann geht es weiter«, sagte Kozuch zum Rückschlag nach einer eigentlich ordentlichen Vorrunde: »So deutlich haben wir das nicht erwartet.«

Auch am Tag danach war der chancenlose Auftritt von Ludwig und Kozuch in der ersten Alles-oder-nichts-Runde gegen die US-Amerikanerinnen Summer Ross und Sara Hughes noch Thema Nummer eins bei der Weltmeisterschaft am Roth...