Prosit der Freiheit: Don Gordon und Dennis Hopper (r.) in »The Last Movie« Foto: Arbelos Film / Peter Sorel / ZDF

Was haben Birkenstock-Sandalen, Nelson Mandela, Transmenschen und Amy Winehouse, American Football und David Hasselhoff miteinander zu tun? Nichts. Und alles. Zumindest, wenn man einem Programmkonzept des Fernsehsenders Arte folgt, mit dem dieser längst Fernsehgeschichte geschrieben hat. Seit Jahren bereits füllt der sogenannte Kulturkanal das Sommerloch mit Themenschwerpunkten zu popkulturellen Sujets wechselnder Art.

Alles begann 2007 mit dem »Summer of Love«. Dieses Jahr geht es gewissermaßen an den Wesenskern des deutsch-französischen Senders: die Freiheit. Der »Summer of Freedom« fängt bei Arte an diesem Freitag an.

Freiheit im Sinne von Selbstbehauptung, Selbstentfaltung, Selbstermächtigung - und auch Selbstoptimierung. Das bedeutet für die Programmverantwortlichen vor allem: viel Spielraum. Denn »Freiheit«, das ist unter all den Kampfbegriffen der Popkultur der wahrscheinlich diffuseste. Weshalb ihn Arte-Programmdirektor Bernd M...