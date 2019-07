Auf den ersten Blick wirkt sie freundlich, aufmerksam. Sie hört zu und sieht einen an, wenn man mit ihr spricht. Aber sie kann auch - pardon - kratzbürstig sein. Und zäh war und ist sie sowieso. Evelyn Schmidt, die heute 70 Jahre alt wird, war eine der wenigen Regisseurinnen bei der DEFA, dem Filmproduktionsmonopolisten der DDR, der in all den 40 Jahren seiner Produktion immer ein Männerbetrieb war. In allen Gewerken dieser leistungsstarken Firma dominierten Männer. Frauen hatten es in Babelsberg schwer, Regisseurinnen besonders. Überall hing - schon strukturell - die Männerdominanz über der Filmproduktion, auch von alters her, noch aus UFA-Zeiten. Folglich gab es auch nur wenige Frauen im Regiestuhl: Iris Gusner, die früh verstorbene Ingrid Reschke, Hannelore Unterberg (die ausschließlich Kinderfilme drehte). Oft wurden sie »zurückgestuft« und mussten mühselige Assistenzen im Studio absolvieren. Auch Evelyn Schmidt.

Dabei hatte sie, fü