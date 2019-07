Erfurt. Thüringens Sicherheitsbehörden schätzen die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten im Freistaat auf rund 250. »Die Landesregierung geht weiterhin von einer erheblichen Anzahl gewaltorientierter Rechtsextremer in Thüringen aus«, so Innenstaatssekretär Uwe Höhn am Mittwoch im Landtag auf eine mündliche Anfrage des CDU-Abgeordneten Raymond Walk. In Thüringen gebe es zwei rechtsextreme Parteien - NPD und Dritter Weg - sowie sieben rechtsextreme Vereine. Zudem stufen die Sicherheitsbehörden 16 weitere Gruppierungen als rechtsextrem ein. dpa/nd