Die Abschiebung eines wegen Mordes verurteilten in Deutschland geborenen türkischen Staatsbürgers ist laut Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts rechtens. Der Mann, der seine schwangere Ex-Freundin getötet hatte, gefährde bei weiterem Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, so das Gericht am Donnerstag. Damit wurde die Klage des Verurteilten abgewiesen. Darin hatte er angeführt, in Deutschland sozialisiert zu sein und kaum Türkisch zu sprechen. Auch soziale Kontakte in das Land habe er nicht. Es gebe keine Wiederholungsgefahr. dpa/nd