Ein Mann hat in Charlottenburg auf einen Club-Besucher eingestochen. Das 28-jährige Opfer musste nach der Tat am frühen Donnerstagmorgen notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestand demnach nicht. Der Grund für den Angriff war zunächst unklar. Polizisten nahmen kurz nach der Tat einen 22-Jährigen fest. Ob es sich um den Täter handelt, werde noch ermittelt. dpa/nd

