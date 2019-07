Berlin. Die rund 200 000 Bankbeschäftigten in Deutschland bekommen mehr Geld. Die Arbeitgeber und die Gewerkschaft ver.di einigten sich in der fünften Verhandlungsrunde auf Gehaltserhöhungen von insgesamt vier Prozent in zwei Stufen, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten. Zudem erhalten alle Auszubildenden 60 Euro mehr im Monat. Die Gehälter der Beschäftigten im privaten und öffentlichen Bankgewerbe sollen demnach zum 1. September um zwei Prozent steigen und dann zum 1. November 2020 um weitere zwei Prozent. Der neue Gehaltstarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende Juni 2021 und gilt rückwirkend ab Februar. Vereinbart wurden auch neue Tarifregelungen zu Qualifizierung, Arbeitszeit und Prävention. AFP/nd Kommentar S. 8