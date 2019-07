Washington. Der Kongressabgeordnete der Republikaner Justin Amash verlässt die Partei. Er kündigte am Donnerstag an, künftig unabhängiger Abgeordneter zu sein. Er verband dies in einem Beitrag in der »Washington Post« mit scharfer Kritik am Zustand des Zwei-Parteien-Systems. Es habe sich zu einer »existenziellen Bedrohung« der amerikanischen Prinzipien und Institutionen entwickelt. Im Mai hatte Amash als bislang einziger Kongressabgeordneter der Republikaner erklärt, dass Trump sich an Handlungen beteiligt habe, die die Messlatte für ein Amtsenthebungsverfahren überschritten. Das brachte ihm scharfe Kritik des Präsidenten ein. Trump schrieb am Donnerstag auf Twitter, es sei eine »großartige« Nachricht für die Republikaner, dass einer der »dümmsten und illoyalsten« Männer im Kongress die Partei verlasse. dpa/nd