Ein Militärgericht im kalifornischen San Diego hat einen hochdekorierten NavySEAL am Dienstag vom Vorwurf frei, einen gefangenen Kämpfer der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« ermordet zu haben. »Nicht schuldig«, lautete auch das Urteil zum Vorwurf des versuchten Mordes an zwei irakischen Zivilisten. Dem 40-jährigen Edward Gallagher, der sein halbes Leben in der Navy-Eliteeinheit gedient hat, war vorgeworfen worden, 2017 beim Einsatz in der irakischen Stadt Mossul einen verletzten Kriegsgefangenen erstochen zu haben. Der junge IS-Kämpfer soll erst um die 15 Jahre alt gewesen sein.

Untergebene hatten den Vorfall gemeldet, was zur Anklage führte. Doch während des Prozesses sagte Zeu...