Es ist der nächste Schritt der Anti-Raucher-Kampagne in Thailand: Ab August dürfen sich die Bewohner des Königreichs unter bestimmten Umständen auch in den heimischen vier Wänden keine mehr anstecken. Tabakkonsum wird in dem Gesetz als ein Auslöser häuslicher Gewalt betrachtet. Sollten Familienmitglieder durch Passivrauchen gesundheitliche Schäden davontragen, könnten sich Raucher gar vor Gericht wiederfinden. Das könnte dann zum Schutz der Familienangehörigen als Strafe eine Entziehungskur anordnen.

Seit Lertpanya Buranabandit, Generaldirektor der Abteilung Frauenangelegenheiten und Familienentwicklung im thailändischen Sozialministerium, dies auf einer wissenschaftlichen Konferenz ankündigte, schlugen die Wellen in den sozialen Medien des Landes hoch. Raucher sahen sich schon wegen ihres Lasters in kriminalisiert und selbst im privaten Raum verfolgt.

Dabei hat Thailand schon seit einiger Zeit eine sehr re...