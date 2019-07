Lilongwe. In Malawis Hauptstadt Lilongwe haben am Donnerstag tausende Menschen gegen die Wiederwahl von Präsident Peter Mutharika im Mai demonstriert. Die Demonstranten zogen vor das Parlament. Dort wollen sie bis Freitag ausharren. Sie werfen Mutharika und seiner Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) Wahlfälschung vor. Auch in Malawis Wirtschaftszentrum Blantyre war ein Protestzug geplant. Am Donnerstagmorgen wurde eine Gruppe von Demonstranten jedoch von Gegnern in T-Shirts mit DPP-Emblem unter den Augen der Polizei gewaltsam vertrieben, so ein AFP-Reporter. Der seit 2014 regierende Mutharika war mit rund 39 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Oppositionsführer Lazarus Chakwera lag mit rund 35 Prozent nur 160 000 Stimmen hinter ihm. AFP/nd