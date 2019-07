Gerade noch rechtzeitig hat der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht für drei Häuser an der Urbanstraße 67 in Kreuzberg. Anfang Mai hatte das Start-up-Unternehmen Rocket Internet, aus dem in der Vergangenheit Unternehmen wie Zalando hervorgegangen waren, bekanntgegeben, die Häuser kaufen zu wollen. Nach zweimonatigen Protesten, Demos und Hoffesten der Mieter*innen gehen die zwei Wohnhäuser nun an die landeseigene Gewobag. Das dritte Haus - das von Künstler*innen gleichzeitig zum Wohnen und als Atelierräume genutzt wird - geht an eine neu gegründete Genossenschaft. Der Gesamtpreis liegt bei elf Millionen Euro. vfi