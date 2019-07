»Black Lives Matter«: Die Bewegung gegen rassistische Polizeigewalt setzte für 2016 auf Hillary Clinton. Jetzt ist es eher still um die Gruppe. Foto: imago images/Tom Rothenberg

Anfangs gab es große Mobilisierungen gegen Donald Trump, doch nach gut zwei Jahren scheint der organisierte Protest zu schrumpfen. Ist Trumps offener Sexismus und Rassismus normalisiert? Warum gibt es nicht mehr Widerstand?

Trump ist so übel wie erwartet - täglich ein Skandal. Zuerst konnten viele all das kaum glauben, doch allmählich wird das Absurde normal. Es hat ja enorme Proteste gegeben. Der »Women’s March« am Tag nach der Amtseinführung war mit vier Millionen Teilnehmerinnen die größte Demo in der Geschichte der USA. Es gab alle möglichen Aktionen für die Rechte von migrantischen Communities, gegen Islamophobie usw. Aber es gibt noch keine wirkliche soziale Bewegung. Die verschiedenen Initiativen bleiben isoliert, sie haben sich nicht um ein universelles Set von Forderungen gruppiert, das sie zusammenführen könnte. Viele sehen das, doch jetzt kommt der nächste Wahlkampf. Da drängt sich die Frage, wie man Trump aus dem Amt k...