Bei starkem Regen kann es zum Überlaufen der Kanalisation kommen, und das Abwasser landet in der Spree. Um das zu vermeiden, wird unter dem Mauerpark in Prenzlauer Berg ein 700 Meter langer unterirdischer Kanal gebaut, der das Wasser in ein Auffangbecken leitet.

Foto: imago images/Bernd Friedel