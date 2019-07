Ein einziger Alptraum: Die »Florida School for Boys«, 2009 Foto: imago images/Zuma Press

Als eine der wichtigsten literarischen Stimmen des schwarzen Amerika gilt Colson Whitehead, seitdem er für seinen Roman »Underground Railroad« in den USA sowohl den National Book Award als auch den Pulitzer-Preis bekommen hat. In diesem 2016 veröffentlichten Werk erzählt er die Geschichte der Sklaverei in seinem Heimatland.

Des Rassismus hat sich Whitehead, der 1969 in New York geboren wurde, in seinen Büchern immer wieder angenommen. Auch sein neuer Roman »Die Nickel Boys« handelt davon.

Er basiert auf wahren Begebenheiten und handelt vom Horror in der »Nickel Academy«, einem Jugendgefängnis in Florida in den 1960er Jahren, in dem die darin eingesperrten jungen Menschen gefoltert und einige sogar von Aufsehern ermordet werden. Als die »Florida School for Boys« 2011 nach jahrzehntelangem Betrieb geschlossen wurde, entdeckte man auf dem Gelände neben dem zum Gefängnis gehörigen Friedhof weitere versteckte Gräber, in denen im L...