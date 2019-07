»Einmal diesen Brief hier als Standardpost.« Der Mann hinter dem Postschalter beugt sich nach vorne: »Sind Sie sicher? Standardpost klingt so nach Standard. Möchten Sie ihn nicht lieber als Einschreiben mit Sendungsverfolgung verschicken?« - »Nein, ganz normal mit einfacher Briefmarke ohne alles«, antworte ich. »Der geht ja ans Bürgeramt. Da wird nichts verloren gehen.«

Der Postbedienstete beugt sich noch weiter vor und flüstert: »Ein Brief an das Bürgeramt? Sind Sie sicher, dass Sie kein Einschreiben wollen? Briefe ans Bürgeramt sind ja meist wichtig. Wegen Formularen und Nachreichungen von Unterlagen.« - »Ja, ich bin sicher«, entgegne ich.

Meine Güte, muss das am Postschalter immer so kompliziert sein? Mein Gegenüber schaut schnell nach links und rechts, als sorge er sich, dass uns jemand zuhört. »Die Bürgerämter nehmen die meist nicht an. Behaupten, den Bürger gebe es in ihrem Bezirk nicht oder sie könn...