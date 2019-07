Hinfahren, wo es brennt, ist für die Presse keine Option. Foto: Michael Trammer

Kummer ist 18 Kilometer entfernt, Lübtheen ist noch nicht angeschrieben und Dömitz durchgestrichen. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gibt es zur Zeit viele Umleitungen. Vom Auto aufgeschreckt, humpelt eine Katze unter einen Traktor. Außer ihr und einem Fuchs taucht minutenlang niemand auf, den das Fernlicht stören könnte.

Nach dem Örtchen Eldena macht die B191 einen weiten Bogen, vorbei an einer Baumschule, einem Hufschmied. Und dann ist er plötzlich da. Dieser Geruch. Völlig unvermittelt schlägt er einem ins Gesicht. Das Atmen wird schwerer. Selbst durch die geschlossenen Fenster dringt der Rauch ins Auto und mit ihm Anflüge von Panik. Er kommt von dem Brand, der bereits eine Waldfläche in der Größe von 400 Fußballfeldern vernichtet hat. Der größte Brand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Ein Westwind muss die Schwaden vom ehemalige Truppenübungsplatz der Bundeswehr nahe Lübtheen hierher getragen haben. Luftlinie 22 Kilom...