Unionsfraktionsvize Ulrich Lange (CSU) erklärte, die Union lehne Enteignungen strikt ab. Die Antwort auf die Wohnfrage heiße: »Wir müssen mehr bauen«, sagte Lange der Nachrichtenagentur AFP. Notwendig sei »ein schlüssiges Bündel an Maßnahmen wie Nachverdichtung, Dachgeschossausbau und mehr Bauflächen«. Dieses müsse flankiert werden durch steuerliche und finanzielle Anreize wie das bereits beschlossene Baukindergeld und die Sonderabschreibung zur Förderung des Wohnungsneubaus.

Lambrecht hatte in dem Zeitungsinterview einen Gesetzentwurf zur Verschärfung der Mietpreisbremse für diesen Sommer angekündigt. Es gehe darum, das Instrument weiterzuentwickeln. »Zum Beispiel sollen Mieter zu viel gezahlte Miete zurückverlangen können - und zwar ab Beginn des Mietvertrags«, sagte die Ministerin.

LINKEN-Chef Bernd Riexinger begrüßte die Äußerungen der neuen Justizministerin. Er freue sich, dass Lambrecht die Möglichkeit einer Enteignung privater Wohnungsbaugesellschaften - wenn auch nur als Ultima Ratio - in Betracht ziehe, sagte Riexinger AFP.

Lambrecht entgegnete nun den Kritikern von Enteignungen: »Was heißt da Sozialismus?« Die Frage sei, wann Enteignungen sinnvoll seien. »Denn nur dann, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, können Enteignungen das richtige Mittel sein.« Es gehe darum, Menschen zu helfen, »die dringend auf eine bezahlbare Wohnung angewiesen sind oder nicht wissen, ob sie sich ihre Wohnung in Zukunft noch leisten können«, sagte die SPD-Ministerin.

Berlin. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Enteignung privater Wohnungsbaugesellschaften unter bestimmten Bedingungen nicht ausgeschlossen. »Die Enteignung ist eine Möglichkeit, die im Grundgesetz verankert ist«, sagte Lambrecht den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie glaube allerdings, dass sie »immer die Ultima Ratio - das letzte Mittel -« sein müsse. Kritik kam von Union und FDP, Applaus von der Linken. Die Grünen forderten von der Bundesregierung konkrete Vorschläge in der Wohnpolitik.

