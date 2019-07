Sommer, das ist die Zeit, in der man seine Nachbarn am besten kennenlernt. Denn Sommer ist Balkonzeit und die Zeit der offenen Fenster. Der Raucher gegenüber steht meist in Unterhose auf dem Balkon. Ist auf der Straße Lärm zu hören, kommt er auch ohne Zigarette heraus, um zu sehen, was los ist. Seit ich nachts einen Fahrraddieb vertrieben habe, winkt er mir immer freundlich zu. Schräg über ihm sind Neue eingezogen. Letztes Wochenende haben sie auf dem Balkon gespielt und gestritten. Ich hoffe für das Baby, das ich oft schreiben höre, dass es nicht zu ihnen gehört. Ein anderer Nachbar hört gerne die Hits der 80er. Gerade hat er mir den Ohrwurm »I want to break free« geschenkt.

Mein neuer Nachbar unter mir redet sehr viel und fast ständig. Ihn kenne ich mittlerweile besonders gut: Wir rauchen jetzt immer zusammen Gras - er in seiner Wohnung, ich in meiner. Der Vorteil: Ich werde gratis high. Der Nachteil: Ich kann mir nicht aussuchen, wann. jot