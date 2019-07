Viele Sitzungen waren für die Erarbeitung der Leitlinien der Bürgerbeteiligung nötig. Foto: SenSW/Christof Rieken

Neun Grundsätze und fünf Instrumente bilden den Rahmen der »Leitlinien für Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Stadtentwicklung«, die das 24-köpfige Arbeitsgremium aus Stadtgesellschaft, Politik und Verwaltung in den letzten anderthalb Jahren erarbeitet hat und die am Montag veröffentlicht wurden.

»Für das Arbeitsgremium ist das kein Entwurf mehr«, stellt Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) am Montagmorgen bei einer Pressekonferenz klar. Sie äußert die Hoffnung, dass das Abgeordnetenhaus, das das letzte Wort hat, diesen Entwurf auch in der vorliegenden Form verabschiedet. Denn die Mitglieder des Gremiums haben mehr als 2000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit aufgewendet, in der Online-Beteiligung wurden rund 1000 Anregungen eingebracht.

Für Kerstin Njoya, die sich ehrenamtlich als Bürgerin im Arbeitsgremium engagiert hat, geht es um die Frage: »Wie kann ich die Menschen wieder motivieren?« Viele fühlten ...