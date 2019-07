Wieso jetzt ausgerechnet die konservative Nea Dimokratia an der Regierung ist, die Griechenland in die Krise gesteuert hat

Die Partei und ihr Chef Alexis Tsipras haben an Glaubwürdigkeit verloren – sie werden aber stärkste linke Kraft bleiben

Deutliche Veränderungen gab es auch im rechten Lager. Der konsequente Rechtskurs der Nea Dimokratia dürfte ein wichtiger Grund dafür sein, dass die faschistische Partei Goldene Morgenröte, vormals drittstärkste Kraft, erstmals seit 2012 an der Drei-Prozent-Hürde scheiterte. Mit Elliniki Lysi zieht indes eine neue rechtspopulistische Partei in das Parlament ein.

Im linken Lager wird nun die Hoffnung geäußert, dass in der Partei eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Regierungszeit der vergangenen vier Jahre sowie den Möglichkeiten und Grenzen linker Regierungspolitik einsetzt. Denn die Opposition ist durchaus auch eine Chance, gemeinsame politische Positionen gegen die konservative Regierung zu erarbeiten. Neben SYRIZA sind mit der Bewegung KINAL, in der die frühere Regierungspartei PASOK aktiv ist, der orthodoxkommunistischen KKE und MeRa25 des ehemaligen Finanzministers Yanis Varoufakis drei weitere linke Parteien im Parlament vertreten.

Für SYRIZA bleibt nur der Gang in die Opposition. »Wir haben uns hauptsächlich damit beschäftigt, das Land zu retten, und dafür manche Probleme nicht gesehen, die die Menschen beschäftigt haben«, kommentierte Alexis Tsipras die Wahlniederlage. Stimmverluste erlitt die Partei vor allem in der Mittelschicht und bei Rentnern.

Anders als die SYRIZA-Regierung dürfte sich Mitsotakis der Unterstützung der EU von Anfang an sicher sein. Der Wahlausgang in Griechenland sei eine »gute Nachricht für Europa«, kommentierte die Londoner »Times«. Kyriakos Mitsotakis verstehe »die Rolle der Unternehmen und der Märkte für die Erwirtschaftung von Wohlstand«. Auch der Vorsitzende der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, versprach seine »volle Unterstützung« für die Regierung.

Die versprochene Sicherheit soll vor allem durch eine restriktive Migrationspolitik erreicht werden. Geplant sind ein Ausbau der Grenzkontrollen, Asylrechtsverschärfungen und die beschleunigte Rückkehr von Wirtschaftsmigranten in die Türkei im Rahmen des umstrittenen EU-Ankara-Paktes. Auch die Reformen der Tsipras-Regierung zur Stärkung der Rechte von Transgender-Menschen und gleichgeschlechtlichen Paaren oder die Einigung im Namensstreit mit Nord-Mazedonien lehnen die Konservativen vehement ab. Zwar scheiterte Mitsotakis seiner Zeit mit einem Misstrauensantrag gegen die Regierung Tsipras. Nun möchte die konservative Regierung aber einen möglichen Beitritt Nord-Mazedoniens zu EU und NATO blockieren.

»Jetzt krempeln wir die Ärmel hoch«, kündigte Mitsotakis an. Der Nea Dimokratia hat er einen Mix aus neoliberaler Wirtschaftspolitik, Nationalismus und kompromissloser Flüchtlingsabwehr verschrieben. Im Wahlkampf versprach er »Jobs, Sicherheit und Wachstum«. Vorgesehen sind unter anderem Steuersenkungen für Besserverdiener, Privatisierungen und eine Förderung ausländischer Direktinvestitionen. Den vierwöchigen Urlaub der Parlamentarier hat Mitsotakis bereits gestrichen - es sei schließlich zu viel zu tun.

Ein Anhänger der konservativen Nea Dimokratia feiert den Wahlsieg von Kyriakos Mitsotakis in Athen. Die Begeisterung im Land hält sich in Grenzen.

