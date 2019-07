Enthusiast der Radsporthistorie, Christian Foto: Tom Mustroph

Das Eddy-Merckx-Fieber bei dieser Tour de France reicht bis nach Dänemark. Im Zielbereich der 1. Etappe am Brüsseler Expo-Gelände hat sich am Sonntag ein Mann im knallorangen Trikot des Rennstalls Molteni aufgebaut. Für das war Merckx von 1971 bis 1976 selbst gefahren. In einem solchen Dress hatte er unter anderem drei Tour-de-France-Siege geholt. Der Mann, der nun in dem historischen Molteni-Dress bei der Tour 2019 auftaucht, hat auch ein Campagnolo-Rad bei sich - komplett baugleich mit jenen, die Merckx und seine Molteni-Kollegen einst fuhren.

Der Mann im Retro-Outfit ist aus Dänemark angereist. »Ich hoffe hier natürlich auf Eddy Merckx zu treffen«, sagt er und schwärmt sowohl von seinem Idol wie auch von seinem alten Gefährt. »Es ist ein Traum, auf so einem Stahlrad zu fahren. Es hat einfach Klasse. Und es veraltet auch nicht. Ein Rad mit Karbonrahmen vom letzten ...