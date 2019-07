Papst Franziskus gehört zu den hartnäckigsten und höchstrangigen Kritikern der europäischen Flüchtlingspolitik. So regelmäßig wie deutlich prangert er die Abschottungspolitik der Europäischen Union an und fordert einen Kurswechsel. Am Montag mahnte er in einer Messe für Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer im Petersdom erneut Unterstützung für Migranten und alle anderen ausgegrenzten Menschen an. Franziskus appellierte: »Den Schwächsten und Verletzlichsten muss geholfen werden.«

Doch von wem? Im Mittelmeer etwa sind private Seenotretter die einzigen, die nach Flüchtlingen Ausschau halten, an Bord nehmen und sie in sichere Häfen bringen wollen. Die werden ihnen allerdings verwehrt, die Organisationen und Flüchtlingshelfer werden kriminalisiert. Zuletzt konnten am Sonntag 65 gerettete Migranten vom deutschen Rettungsschiff »Alan Kurdi« nach Verhandlungen in Malta an Land gehen, von wo a...