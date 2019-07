Sage noch mal jemand was gegen Volkswagen. Dieser prächtige Autokonzern - ach was: diese selbstlose, mildtätige, altruistische Fürsorgeorganisation hat das Füllhorn der Nächstenliebe großzügig über den Bedürftigen ausgeschüttet. Caritas auf Rädern sozusagen. Da bekommt der Begriff Wohlfahrt eine ganz neue Bedeutung. Millionen über Millionen haben die guten Menschen aus Wolfsburg lockergemacht - für Krankenhäuser, für Sportanlagen, für schnelles Internet. Und so weiter. Insgesamt eine dicke, fette Milliarde. Einfach so. Gut, nicht ganz einfach so, sondern als Strafe für den Dieselbetrug. Aber letztlich war es Schummeln für einen, ja sogar für viele gute Zwecke. Porsche lässt sich auch nicht lumpen und ist mit einer halben Milliarde dabei, Audi mit 800 Millionen. Jetzt hoffen wir inbrünstig, dass es den genialen deutschen Ingenieuren gelingt, auch beim E-Auto ordentlich zu bescheißen. Wer alles am Ende davon profitieren könnte! Da sagen wir einfach nur: Toi, toi, toi! wh