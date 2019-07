Ministerpräsident Dietmar Woidke (2.v.r.) und Dekra-Vorstand Clemens Klinke (2.v.l) im Gespräch Foto: dpa/Monika Skolimowska

Längst sind die Tage der Braunkohletagebaue sowie der Kraftwerke und Chemiefabriken gezählt, die auf Basis der Rohbraunkohle produzieren. Denn obwohl die brandenburgische Lausitz bislang gut von der Kohle lebt, soll das Aus 2038 kommen. Damit stehen Tausende gut bezahlte Arbeitsplätze im Land zur Disposition. Und angesichts des beschleunigten Klimawandels wächst sogar der Druck auf die Politik, den Ausstieg aus der Braunkohlevertromung zu beschleunigen. Wie sehr der daher zu bewerkstelligende Strukturwandel in der Region Brandenburgs Landesregierung umtreibt, zeigte sich am Montag bei der Visite von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an Wirtschaftsstandorten, die für die Zukunft der Lausitz große Bedeutung erlangen sollen.

Der Regierungschef habe in Klettwitz und Cottbus wichtige Marksteine für die angestrebte »Modellregion für Klimaschutz und Wirtschaftswachstum« in der Lausitz gesetzt, teilte die Staatskanzlei in Potsdam mit. Woi...