Die Einwohner von Lübtheen verabschieden die Einsatzkräfte, die gegen den Waldbrand gekämpft haben. Foto: dpa/Bodo Marks

Wieder zu Hause! Überaus erleichtert waren die Bewohner der vier Ortschaften, denen das Ende Juni ausgebrochene Feuer vom ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen bedrohlich nahe gekommen war, als ihnen der Landkreis Ludwigslust-Parchim am Wochenende mitteilen ließ: Die Evakuierung ist beendet, Haus und Hof sind nicht mehr gefährdet. So groß war die Erleichterung, dass die Bewohner spontan ein kleines Dorffest arrangierten, um sich bei den Einsatzkräften zu bedanken und auch, um sich selbst zu freuen über die Bewahrung vor dem bisher größten Wald- und Flächenbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns.

Er ist unter Kontrolle, offene Flammen sind nicht mehr zu sehen. Doch muss weiter damit gerechnet werden, dass das Feuer wieder auflodert - aus Glutnestern. Diese Gefahr besteht besonders bei auffrischendem Wind. Ständige Kontrolle des anfangs 1200 Hektar großen und nun auf etwa 500 Hektar eingedämmten Brandgebietes, in dem es noch ...