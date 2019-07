Wenn die Entscheidung für eine Hochschule im Ausland gefallen ist, steht eine oft vernachlässigte Frage nach den benötigten Versicherungen auf der Tagesordnung.

Die Universitäten erwarten von ihren internationalen Studenten, dass sie eine gültige Krankenversicherung besitzen. In Kanada, Australien und den USA ist sie sogar Voraussetzung für die Einreise.

Bei einem Auslandssemester in einem Land innerhalb der EU, in Island, Norwegen, Liechtenstein und auch der Schweiz greift der Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung, da Deutschland mit diesen Ländern ein Sozialversicherungsabkommen hat. In Ländern, mit denen es dieses Abkommen nicht gibt, gehen gesetzlich Versicherte im Krankheitsfall dagegen leer aus. Daher ist für diese Länder eine zusätzliche private Auslandskrankenversicherung nötig.

Sie ist ohnehin für jedes Land zu empfehlen, da die gesetzlichen Kassen auch in ...