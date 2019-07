Kehrt die Stechuhr zurück? Foto: dpa/Arno Burgi

Als der Europäische Gerichtshof (EuGH) jüngst die Arbeitszeiterfassung zur Pflicht erhob, ging ein Aufschrei durch die Unternehmenswelt. »Das Urteil ist eine Zeitreise in die Vergangenheit«, urteilte der Verband der Familienunternehmer. »Wir Arbeitgeber sind gegen die generelle Wiedereinführung der Stechuhr im 21. Jahrhundert«, so die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall kritisierte: »Mit dem Urteil und der daraus folgenden Aufzeichnungspflicht ist beispielsweise die Vertrauensarbeitszeit praktisch tot.«

Junge Unternehmen hingegen haben schon an der Uhr gedreht. So führte das Düsseldorfer Telekomunternehmen Sipgate schon 2007 die Stechuhr wieder ein. Überstunden sind nicht gern gesehen in der Firma mit 170 Mitarbeitern.

»Es geht nicht um Überwachung, sondern um Selbstkontrolle«, erklä...