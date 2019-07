Nein, das ist weder Kirche noch Moschee, sondern eine Niststätte. © Roman Woerndl

Ist dort nicht ein Fuchs am Hühnerhaus? Auf dem Dach vom fahrbaren Stadthühnerhaus der Tischlerei Sommer sitzt stolz der Hahn und bekommt nichts mit. Ein zweiter Fuchs ist da. Der erste reckt sich schon nach dem Nest aus Stroh. Die Hühner scheinen ängstlich zu sein, die Küken auch.

Vielleicht lässt sich der Fuchs ablenken und in ein »Gespräch« verwickeln. Interview mit einem Fuchs, einer Handspielpuppe mit Klappmaul: »Mein Name ist Fuchs, ›Herr von Räudenfeld‹, wenn ich das so erwähnen darf, so viel Zeit muss sein. Bin ich auf Sendung? Dann möchte ich mal mit Fake News aufräumen, man hört immer so viel über Fake News. Angeblich fressen wir Füchse Hühner - ich will da mal ganz klar sagen, das stimmt nicht, wir bringen die nur ›um die Ecke‹. So, jetzt ist es raus.« Der Fuchs räuspert sich: »Es geht uns eigentlich nur um die Eier.«

Ernster und mit Menschenstimme meldet sich der Puppenspieler, Herr Barleben aus Freiburg im Breisg...