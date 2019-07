Ausgezeichnet: Der Dramatiker und Schriftsteller Lukas Bärfuss Foto: dpa/Jan Woitas

Die großen Fragen der Gegenwart - Lukas Bärfuss lässt sie unbeantwortet. Oder sagen wir mal so: Die wichtigen Widersprüche unserer Zeit, Bärfuss rückt sie in den Lichtkegel der öffentlichen Aufmerksamkeit und überlässt es den Zuschauer*innen und Leser*innen, eigene Antworten darauf zu finden. Was Bärfuss in seinen Stücken und Erzählungen aber durchaus hat, ist politische Haltung.

Am 30. Dezember 1971 in Thun geboren, ist Bärfuss seit 1997 als freier Schriftsteller, seit 1998 als Dramatiker tätig. 2003 wird eines seiner bekanntesten Dramen uraufgeführt: »Die sexuellen Neurosen unserer Eltern«, das die Sexualität von Menschen verhandelt,...