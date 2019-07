Dürer, Kahlo und van Gogh haben Selbstporträts gemalt. Heute machen alle Selbsties. Das Selbstie, englisch Selfie, entsteht per Klick. Nie hörte man, dass Selbstporträts in einem Unfall endeten; Selbsties schon. Das Selbstie führt für immer mehr Menschen zum Tod, weil sie sich mit ihrem Handy in gefährliche Positionen begeben oder unachtsam sind oder beides. Sie stürzen von der Klippe und in reißende Flüsse, einige wurden überfahren, andere von Bären gerissen, weil diese nicht mit aufs Bild wollten. Die Statistik spricht von 49 Fällen seit 2014, allein 28 waren es im vergangenen Jahr. Da sind die Verkehrsunfälle noch nicht mitgezählt. Dagegen starben 2018 weltweit nur acht Menschen nach Haiangriffen. Dieser verstörende Vergleich - Handytod und Haiattacke - ist einer Studie zu entnehmen. Seltsame Wissenschaft. Was haben beide Phänomene gemeinsam - ausgenommen, sie ereignen sich zusammen? In diesem Fall aber müssten die Opferzahlen übereinstimmen ... uka