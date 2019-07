Was soll das sein

Ein junger Mann im Rollstuhl wird während des Konzertes von Arch Enemy beim «Resurrection Fest» in die Höhe gehoben. Foto: dpa/Daniel Cruz/Resurrection Fest Estrella Galicia

Festivals und Konzerte sind in der Regel keine besonders barrierefreien Orte: Wer im Rollstuhl sitzt, hat wenig Chancen, etwas vom Auftritt zu sehen. Das haben Fans auf einem spanischen Heavy-Metal-Festival kurzerhand geändert: Das Video eines jungen Mannes, der in seinem Rollstuhl auf den Händen der Menge getragen wurde, ging in den sozialen Medien viral.

Auf Heavy-Metal-Konzerten komme es häufiger vor, dass Menschen im Rollstuhl hochgehoben würden, sagte der junge Mann dem Festival-Fotografen laut der spanischen Zeitung »El Pais«. Er habe das schon öfter so gemacht. »Das ist eine Form zu partizipieren und das gleiche zu machen, wie alle anderen auch«.

Das Publikum des »Resurrection Fest« im galizischen Viveiro trug den Mann bis ganz nach vorne und setzte ihn erst kurz vor der Bühne wieder ab. Die schwedische Band Arch Enemy, die gerade spielte, teilte das Video von der spontanen Aktion. Es wurde bis zum Mittwochnachmittag 1,5 Millionen mal angesehen. luz