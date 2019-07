Berlin. Das Kontingent für den Familiennachzug subsidiär schutzberechtigter Flüchtlinge ist im ersten Halbjahr knapp ausgeschöpft worden. Das Bundesverwaltungsamt traf 5860 Entscheidungen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Das waren 976 Bewilligungen pro Monat. 1000 wären nach der Kontingentregelung möglich.

Die Umsetzung der komplizierten Regelung lief 2018 nicht problemlos an. Dies führte dazu, dass besonders in den ersten Monaten weit weniger als 1000 Angehörige von in Deutschland lebenden Flüchtlingen eine Zusage erhielten. Ende des Jahres gab es Überlegungen im Auswärtigen Amt, die nicht ausgeschöpften Plätze in Folgemonate zu übertragen. Wie die Zahlen zeigen, wird das zumindest aufseiten der Behörden in Zuständigkeit der Innenministerien nicht praktiziert. epd/nd