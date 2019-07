Anja Karliczek und Michael Müller (v.l.) blieben haubenlos. Foto: nd/Ulli Winkler

Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG) wird in das Universitätsklinikum Charité integriert. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) haben am Mittwochnachmittag im Charité-Campus Virchow-Klinikum in Wedding eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Ziel der Maßnahme ist es, wissenschaftliche Forschung in der Hauptstadt stärker als bisher zu fördern und medizinische Innovationen schneller zu den Patienten zu bringen, wie die beiden Politiker betonten. Das BIG soll voraussichtlich bis zum 1. Januar 2021 als dritte Säule der Charité neben Krankenversorgung und Medizinischer Fakultät etabliert werden.

»Forschung und Gesundheitsversorgung sollen noch stärker ineinandergreifen. Das ist ein zentrales Ziel des Rahmenprogramms Gesundheitsforschung, mit dem wir den medizinischen Fortschritt vorantreiben und den Forschungsstandort Deutschland weiter för...