Die gebürtige Wienerin avancierte in München zur erfolgreichen Schriftstellerin. In der Stadt an der Isar unterhielt sie zudem einen der bedeutendsten literarischen Salons in Deutschland. Bei ihr lernte Thomas Mann seine Katja kennen.

Elsa Porges wurde 1866 als Tochter des aus kunstinteressiertem jüdischen Elternhaus stammenden Heinrich Porges geboren, der Assistent von Richard Wagner war und zu einem anerkannten Musikkritiker aufstieg. Sie wuchs in einer weltoffenen Umgebung auf, lernte Schauspiel, musste jedoch die hoffnungsvoll begonnene Bühnenlaufbahn wegen eines Augenleidens abbrechen. Die junge Frau machte aus der Not eine Tugend, begann zu schreiben, publizierte aber unter dem männlichen Pseudonym Ernst Rosner; bald konnte sie wieder Erfolge feiern.

1890 heiratete sie den schriftstellernden Staranwalt Maximilian Ernst Bernstein, der spektakuläre Prozesse gewann und mit seinen Plädoyers internationale Bekannthe...