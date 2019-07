Syrische Kinder in einem Flüchtlingslager im Süden der Türkei Foto: AFP/Ozan Kose

Mit Rassismus assoziiert der durchschnittliche türkische Staatsbürger als erstes Deutschland. Denn jeder weiß, was Rassisten den Türken in Deutschland angetan haben. Vor allem die Erlebnisse der ersten Generation Gastarbeiter, die damals aus der Türkei kamen, werden nach wie vor erzählt. Sie berichten davon, wie an einigen Geschäften oder Vergnügungsorten »Eintrittsverbot für Türken« und an den Wänden »Türken raus« geschrieben stand.

Doch dass man daraus gelernt hätte, und sich heute darum bemüht, nach positivem Vorbild die Gesellschaft zu gestalten, ist in der Türkei von heute schwer zu erkennen. Ein bedeutender Teil derjenigen, die sich über den Rassismus in Deutschland beschwerten, nimmt heute eine feindliche Position gegenüber syrischen Geflüchteten in der Türkei ein.

Die rund 3,6 Millionen Syrer, die vor dem Krieg fliehen mussten und nun in der Türkei leben, werden für fast alle Probleme verantwortlich gemacht. Überall v...