Karan Singh ist mit 88 Jahren einer der Veteranen der indischen Politik. Ein Urgestein des über 130 Jahre alten Kongresspartei (INC), die viele auch als Grand Old Party bezeichnen. Schon Indira Gandhi, der Großmutter des derzeitigen Parteivorsitzenden Rahul Ghandi, diente er zu deren Regierungszeiten in verschiedenen Ämtern als Minister. Diese Wochen ging der 1931 geborene Politiker, Diplomat und Schriftsteller mit einem Statement an die Öffentlichkeit. Darin kritisierte er seine Partei, mehr als einen Monat Zeit verschwendet zu haben, Rahul Gandhi doch noch zur Rücknahme seiner Rücktrittsankündigung zu bewegen. Jetzt komme es darauf an, eine kollektive Interimsführung zu installieren, in der alle Teilregionen des riesigen Landes vertreten sind, um geordnet die Nachfolgesuche anzugehen.

Rahul selbst ist mit seinen 49 Jahren gleich zwei Generationen jünger als dieser Vertreter aus den Reihen der grauen Eminenz im Hintergrund der INC-Spi...