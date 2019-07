Fahrzeuge sind im Kreisverkehr am Strausberger Platz unterwegs. Anwohner des Platzes fürchten um ihre Wohnungen. Foto: dpa/Paul Zinken

Es ist zumindest eigenartig. Mieter des Hauses am Strausberger Platz 12 in Berlin-Friedrichshain gehen gemeinsam mit dem Eigentümer und einem von ihm beauftragten Makler, der Triacon, auf die Suche nach einem Käufer ihrer insgesamt 21 Wohnungen. Die Bedingung: Er meldet keinen Eigenbedarf an - und vermietet zu einem akzeptablen Preis.

Doch gerade das stellt sich als ein Dilemma dar. Denn das Haus mit 1350 Quadratmetern Wohnfläche ist teuer. Es soll schon ohne Nebenkosten fast sieben Millionen Euro kosten, weshalb viele Bewohner befürchten, dass es vorwiegend zum Verkauf von Einzelwohnungen kommt. Zum Teil habe es sogar schon Besichtigungen gegeben, heißt es. Der Eigentümer will laut Makler zwar beim Verkaufspreis mit sich red...