Die Bank am Elsensteg ist besonders beliebt. Foto: Benching Berlin

Auf dem schmucken kleinen Elsensteg mit seinem blauen verzierten Geländer, der sich in sanftem Bogen über den Kanal in Neukölln spannt, steht seit Neuestem eine kleine Bank. Auf ihr sitzen drei junge Menschen, die sich angeregt unterhalten. Soweit nichts Besonderes könnte man meinen, doch die drei sind nicht irgendwelche Spaziergänger*innen, die sich nur kurz ausruhen und die schlichte Holzbank ist auch keine gewöhnliche Bank. Es handelt sich bei den Dreien nämlich um Bella, Benjamin und Bernd, die unter dem Namen Benching Berlin die Hauptstadt neuerdings mit selbstgebauten Sitzmöbeln bestücken. Mit und ohne Lehne, als Schaukel, reichlich verziert oder einfach gestaltet - insgesamt zehn Sitzmöglichkeiten hat Benching Berlin bereits aufgestellt, bislang hauptsächlich entlang des Landwehrkanals in Neukölln.

»Das Ziel ist, die Bänke über die ganze Stadt zu verteilen«, sagt Benjamin, der das Projekt gestartet hat. »Wir wollen uns die ...