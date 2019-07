Algeriens Regime ist erfinderisch, wenn es darum geht, die Bevölkerung von der Teilnahme an den freitäglichen Massendemonstrationen abzuhalten. Jüngste Methode: Motoröl an Algiers Straßenlaternen und auf den ein Meter hohen Mauerumfassungen von Metro-Eingängen. Damit sollte am vergangenen Freitag verhindert werden, dass Demonstrierende Flaggen hissen, vor allem die inzwischen von der Armee auf den Märschen verbotene Fahne der Berber, oder weithin sichtbar ihre Plakate hochhalten. »Jetzt knallen sie völlig durch«, kommentierte ein Demonstrant fassungslos das Szenario.

Parallel dazu waren die als Marschrouten bekannten Hauptverkehrsadern der algerischen Innenstadt mit Polizeifahrzeugen zugestellt und die Zufahrtsstraßen zur Hauptstadt von der Gendarmerie blockiert. Bereits am Vormittag wurden Demonstrierende festgenommen, Taschenkontrollen durchgeführt und Schilder beschlagnahmt.

Dennoch waren in Algier und anderen Städten des nordafrika...