Am Sonntag wurde in Paris gefeiert. Passend zur obligatorischen Militärparade setzte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag erneut ein Zeichen für eine gemeinsame Verteidigungspolitik der EU. Frankreich, Deutschland und weitere acht EU-Staaten hatten sich im vergangenen Jahr auf eine EU-Militärallianz verständigt. Man will die Kooperation auch jenseits der NATO verstärken und in Krisenlagen schneller reagieren.

Am Vorabend des Feiertages hatte Macron den Beitrag seines Landes faktisch auf eine neue Ebene gehoben. »Um die Entwicklung und Verstärkung unserer Fähigkeiten im Weltraum zu gewährleisten, wird im kommenden September ein großes Raumfahrtkommando innerhalb der Luftwaffe geschaffen«, sagte Macron beim traditionellen Empfang für führende Militärs in Paris. Der Weltraum, so behauptete der Präsident, sei ein »neuer Bereich der Konfrontation«. Deshalb habe er eine Änderung der ...