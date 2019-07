Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Foto: Foto: Marijan Murat/dpa

Er hat es wieder getan: Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat am Sonntag mit einem Tweet provoziert, in dem er deutsche Medien mit DDR-Propaganda verglich. Es war bereits das zweite Mal in einer Woche. Maaßen teilte in seinem Tweet einen Beitrag von »Journalistenwatch«, einem rechtspopulistischen Blog, der der »Identitären Bewegung« nahesteht.

In dem von Maaßen geteilten Blogeintrag behandelt das rechte Portal eine »ARD-Panorama«-Sendung zur »Sea Watch 3« und stellt die Rettungsaktion von Geflüchteten als Medieninszenierung dar. Auch Vergleiche zur NS-Propaganda werden gezogen. Maaßen twitterte: »Sollte dieser Bericht zutreffen, ist Panorama jedenfalls kein #Westfernsehen«.

Damit spielte er auf einen seiner eigenen Tweets Mitte vergangener Woche an, in dem er die »Neue Züricher Zeitung (NZZ)« als »Westfernsehen« bezeichnet hatte. Die »NZZ« titelte in dem von Maaßen geteilten Beitrag: »In deutschen Städten sieht die Mehrheitsgesellschaft ihrem Ende entgegen«. luz