Dachaufstockungen gelten derzeit als ein wichtiges Mittel zur Beseitigung oder zumindest Linderung der Wohnungsknappheit in Ballungszentren. Diese Maßnahme zur Nachverdichtung wird derzeit politisch gefordert. Dafür sollen Bauvorschriften reduziert und Fördermittel bereitgestellt werden.

Angesichts der Vielzahl an Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen in Innenstädten und der hohen Immobilienpreise ist diese Maßnahme auch für gewerbliche »Umwandler« und Bauträger finanziell sehr attraktiv. Doch eine Dachaufstockung im Nachgang zu einer Umwandlung darf nicht zur Spekulation mit »Aufstockungsrechten« und nicht zu großen Risiken, Schäden und Kosten für die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) führen, wie ein aktueller Fall einer Münchener WEG exemplarisch zeigt.

Wohnen im Eigentum (WiE) fordert deshalb ein gesetzlich verankertes Vorkaufsrecht, Sicherheiten und Mitspracherechte für eine Wohnungseigentümergemeinschaft.

