Um eine AfD-Regierung zu verhindern, empfiehlt »Zukunft Sachsen«, nicht die LINKE zu wählen. Foto: imago images/Torsten Becker

Es gibt engagierte Menschen in Sachsen, die verhindern wollen, dass die rechtsextreme AfD durch die Landtagswahl am 1. September an die Macht kommt. Nicht alle Taktiken stoßen auf die Zustimmung von Linken.

Eine Gruppe, die sich lautstark gegen eine Regierungsbeteiligung der AfD einsetzt, ist »Zukunft Sachsen«. Nach erfolgreichen Aktionen mit Hollywood-Stars gegen einen rechten Bürgermeister für Görlitz führte die Gruppe nun eine Umfrage durch. Von den Direktkandidaten der CDU wollte »Zukunft Sachsen« wissen, ob sie eine Koalition mit der AfD ausschließen. Das Ergebnis: 45 von 60 Befragten sind klar gegen eine gemeinsame Regierung.

Unter den 45 konservativen Koalitionsgegnern ist der amtierende Ministerpräsident Michael Kretschmer ebenso wie CDU-Fraktionschef Christian Hartmann. Während Kretschmer eine Zusammenarbeit wiederholt abgelehnt hat, hatte Hartmann noch im letzten Herbst bundesweit damit für Aufsehen gesorgt, dass er eine Koalition mit der AfD nicht ausschließen wollte. Diese Position korrigierte er kurz danach, seither lehnt Hartmann eine Zusammenarbeit ebenfalls ab. Auch weitere prominente sächsische Christdemokraten schlossen den Angaben zufolge eine Koalition aus - darunter der Präsident des sächsischen Landtags, Matthias Rößler, und einige Minister. Besonders deutlich zeigt der Görlitzer Matthias Reuter Haltung. Er schreibt in seiner Antwort, die auf der Website von »Zukunft Sachsen« einsehbar ist: »Sollten Teile der CDU nach der Wahl einknicken und doch eine Zusammenarbeit mit der AfD anstreben, werde ich aus der Partei austreten - unabhängig davon, ob ich gewählt worden bin oder nicht.« In der AfD seien zu viele dabei, die mit den Methoden der Nationalsozialisten arbeiteten, so Reuter weiter.

15 Personen antworteten der Initiative trotz mehrfacher Anschreiben nicht, so etwa die Kandidatin Kerstin Nicolaus aus Zwickau. Erst auf Nachfrage von »nd« betonte Nicolaus: »Auf gar keinen Fall« wolle sie mit der AfD zusammen regieren. Andere Kandidierende wie Susan Leithof, Thomas Schmidt oder Daniela Kluge waren auch am Montag für »nd« nicht erreichbar. Dass auf diese brisante Frage einige nicht geantwortet haben, wird in den sozialen Medien teilweise so ausgelegt, dass diese Kandidierenden eine Koalition mit der AfD befürworten und es nur nicht offen zugeben. »Sehr beunruhigend« findet etwa die zivilgesellschaftliche Organisation Zentrum Interkultureller Verständigung Dresden, »dass sich fast ein Drittel nicht eindeutig positionieren will«.

An der Spekulation, woran das liegen könne, wolle die LINKE sich nicht beteiligen, sagte der Landesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter der sächsischen LINKEN, Thomas Dudzak, »nd«. Auf die Frage, was die sächsische SPD davon hält, dass sich nicht alle Kandidierenden ihres bisherigen Koalitionspartners von der AfD distanzieren, teilte eine Sprecherin »nd« mit, diese Debatte liege der SPD »nicht am Herzen«. Dort konzentriere man sich lieber auf Inhalte, etwa Bildung und Nahverkehr.

Hinter der Umfrage stehen etwa zehn Menschen unter 30 Jahren rund um Sascha Kodytek. Der Leipziger war früher in der SPD und ist begeistert von der bürgerlichen Bewegung Pulse of Europe, wie er im Gespräch mit »nd« bestätigt. Oberstes Ziel seiner Gruppe »Zukunft Sachsen« ist, eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern. Auf ihrer Website empfehlen sie deshalb, »taktisch« zu wählen - das heißt, nicht die Linkspartei. »Wer bei dieser Landtagswahl DIE LINKE oder FDP wählt, stärkt keine Mehrheit abseits der AfD«, warnen sie. Stattdessen solle man die Zweitstimme »an CDU, SPD oder Grüne« geben.

»Das klingt nicht nur bekloppt, das ist es auch«, findet LINKE-Geschäftsführer Dudzak. »Bei dieser Landtagswahl geht es um Inhalte und beispielsweise um die Fragen: öffentlich oder privat, Grundrechte oder Autoritarismus, Zusammenhalt oder Spaltung.« Dudzak kritisiert, dass die AfD durch diese Kampagne zum Dreh- und Angelpunkt der Wahl werde und profitiere - wenn auch ungewollt. »Das ist ein guter Vorwurf. Er stimmt auch«, sagte Kodytek dazu gegenüber »nd«. Allerdings sei seine Kampagne nicht die Wurzel des Übels. Schuld seien die Parteien, die keine anderen Themen gesetzt hätten.

Nach CDU und AfD (beide 26 Prozent) war die LINKE mit 15 Prozent in der letzten Umfrage drittstärkste Kraft. Das einzig denkbare Regierungsbündnis, bei dem die Linkspartei dabei wäre, nämlich Rot-Rot-Grün, habe laut Kodytek keine Aussichten auf eine Mehrheit. Nach den Infratest-dimap-Zahlen kämen die Grünen auf 12 und die SPD auf 9 Prozent. Alle drei zusammen hätten also nur 36 Prozent. Seine Wahlempfehlung habe rein mathematische, keine ideologischen Gründe, betont Kodytek. »Ich habe nichts gegen Rot-Rot-Grün.« Das sei die »Lieblingsregierung« einiger in seinem Team. Dass die Zahlen sich noch ändern, hält Kodytek - trotz seiner eigenen Anstrengungen - für unrealistisch. »Wir haben nur noch 46 Tage bis zur Wahl.«