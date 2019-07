Donald Trump hat die Demokraten wieder vereint. Nach tagelangen Flügelstreitereien haben die rassistischen Tweets des US-Präsidenten den progressiven und moderaten Flügel wieder zusammengebracht. Trump twitterte am Sonntag, »progressive Abgeordnete« sollten »zurückgehen in die kriminalitätsverseuchten Länder, aus denen sie kommen«. Gemeint sind vier Parlamentarierinnen, die in den USA auch als »Squad«, als »Mannschaft« bezeichnet werden. Die demokratischen Sozialistinnen Alexandria Ocasio-Cortez und Rashida Tlaib aus New York City und Detroit sowie Ayanna Pressley aus Boston und Ilhan Omar aus Minneapolis vom linken Parteiflügel der Demokraten sind in den letzten Monaten mit ihrem konfrontativen Politikstil zu Social-Media-Stars geworden und haben viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Demografisch stehen die Latina, die US-Palästinenserin, die junge Schwarze und die Kopftuch tragende US-Somalierin für das neue diverse Amerika.

Sie hatten...